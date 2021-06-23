ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye'nin katkısı ekonomik anlamda devam edecektir'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin katkısı ekonomik anlamda devam edecektir" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüşmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü. (3)ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin katkısı ekonomik anlamda devam edecektir"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım