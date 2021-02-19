ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir" - "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu. (1)
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