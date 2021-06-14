ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran ile ASO Başkanı Özdebir'i kabul etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran ve ASO Yönetim Kurulu Başkanı Özdebir ile görüşmesinden detayCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran ile ASO Başkanı Özdebir'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Ankara 'daki ticaret ve sanayi alanlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi.
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