ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."Erdoğan: "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."
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