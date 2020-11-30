ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veUkrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın poz vermesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın karşılıklı oturmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 50 dakika sürdü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım