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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak'ın seçilmesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak'ın seçilmesi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık hediye edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a minyatür sandık hediye edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları'na kaydolan yeni üyeye beratını vermesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
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Minyatür Toplantı 

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