ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak'ın seçilmesi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık hediye edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a minyatür sandık hediye edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları'na kaydolan yeni üyeye beratını vermesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (5)
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