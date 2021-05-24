ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı resmi törenle karşıladı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı - Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın makam aracının gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı karşılaması - Tören alanındaki yerlerini almaları - İki ülkenin milli marşları çalınması - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamlaması - Heyetlerin takdimi - Merdivende fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı.
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