ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyeleri ve parti temsilcilerini tanıtması - AK PARTİ Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 7. olağan il kongresine canlı bağlantı ile katıldı
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