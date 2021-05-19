ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle söyleşi yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşımı - Kütüphane SöyleşileriANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik.Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8’de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak.
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