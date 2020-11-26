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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören kıtasının hazırlanması - Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri ve protokolün karşılama töreni için bekleyişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlayarak yerini alması - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin resmi araçla tören alanına gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'nin tören kıtasını selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde poz vermesiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Resmi Tören 

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