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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bir politikaya dönüşmüştür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bir politikaya dönüşmüştür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bir politikaya dönüşmüştür" - 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
(2)Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."Erdoğan: "İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor."

Devlet Başkanı Politika İslam Uluslararası Irkçılık 

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