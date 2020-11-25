ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bir politikaya dönüşmüştür'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bir politikaya dönüşmüştür" - 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı. (2)Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."Erdoğan: "İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor."
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