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ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz'
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(1)Erdoğan: "BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım."

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