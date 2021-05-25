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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı 'Müslümanları şeytanlaştırma' stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür."Erdoğan: "Daha düne kadar 'marjinal' kabul edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı'nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir."Erdoğan: "Özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde refahın da uzun süre varlığını sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler aslında İslam'a değil kendi geleceklerine düşmanlık etmektedir."

Strateji İslam Saldırı 

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