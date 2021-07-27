ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun salona gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun görüşmesinden görüntülerANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile baş başa görüştü.
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