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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
(8)Erdoğan: "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatı sürdürecek."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır."

Kader Doğuş Muhalefet 

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