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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile buluştu

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile buluştu

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kuryelerle selamlaşması - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz'un konuşması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile bir araya geldi.

Dera Çekim 

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