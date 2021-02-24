ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile buluştu
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kuryelerle selamlaşması - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz'un konuşması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorlu kuryeler ile bir araya geldi.
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