ANKARA - Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey'i karşılaması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in fotoğraf çektirmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in görüşmesiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.
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