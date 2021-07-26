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ANKARA - Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü

ANKARA - Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey'i karşılaması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in fotoğraf çektirmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in görüşmesiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.

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