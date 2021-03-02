ANKARA - Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis'i karşılaması - Bakan Çavuşoğlu ve BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in görüşmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile görüştü.
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