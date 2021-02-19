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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici'den muhalefetin Gara açıklamalarına tepki (1)

ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici'den muhalefetin Gara açıklamalarına tepki (1)

- Büyük Birlik Partisi MKYK Toplantısı - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasıBBP Genel Başkanı Destici'den muhalefetin Gara açıklamalarına tepki: - "Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz"ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını ve başını itham eden açıklamaların haksız olduğunu söyledi.

Destici, partisinin bir otelde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini belirtti.
Terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, devletin Gara bölgesinde PKK tarafından rehin tutulan 13 Türk vatandaşı için her türlü girişimde bulunduğunu ifade etti.
Devletin kurumlarının şehit edilen vatandaşların canlı kurtarılması için operasyon yaptığının altını çizen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz. Elbette yanlışlarımızı ve hatalarımızı konuşacağız. Ama bütün bunları bir siyasi istismara ve kavgaya dönüştürmeden, mümkün olduğu kadar kapalı ortamlarda, devlet ciddiyeti içinde, Mecliste ve diğer ortamlarda bunları konuşacağız."BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatında kastı, ihmali ve suçu bulunanların ortaya çıkarılıp cezalandırılması için konunun takipçisi olduklarını aktaran Destici, olayın bazı dönemler istismar edildiğini dile getirdi.Yazıcıoğlu davasına tek yönlü bakmadıklarını, olaya bütün yönleriyle yaklaştıklarını anlatan Destici, davayı devletle birlikte çözeceklerini kaydetti.

Terörle Mücadele Toplantı Terör Örgütü Teröristler Muhalefet 

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