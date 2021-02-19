ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desteci'nin CHP Genel Merkezi'ne gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Destici'yi karşılaması - Kılıçdaroğlu - Destici görüşmesinden detaylarANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desteci ile bir araya geldi.
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