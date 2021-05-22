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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Kurum'dan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

ANKARA - Bakan Kurum'dan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü video paylaşımıBakan Kurum'dan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı: - "Çocuklarımızın emaneti olan dünyamız için nesli tehdit ve tehlike altındaki türlerin korunması, devamlılığın sağlanması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyor, koruma izleme çalışmaları yapıyoruz"ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, paylaştığı video ile Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'ne dikkati çekti.Kurum, Twitter hesabından "#BiyoçeşitlilikGünü" "#DünyaEvimiz" etiketiyle koruma altındaki bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu video paylaştı.Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Çocuklarımızın emaneti olan dünyamız için nesli tehdit ve tehlike altındaki türlerin korunması, devamlılığın sağlanması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyor, koruma izleme çalışmaları yapıyoruz.2021'de izlediğimiz türlere kara semenderi, toprak kertenkelesi, Kafkas engereği, Kafkas kurbağası ve su çulluğunu dahil ettik. Ekolojik düzeni ve canlı türlerini korumak, yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımıza borcumuzdur."

Semender Kurbağa Hayvan 

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