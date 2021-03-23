ANKARA - Bakan Gül: 'Güçlü bir ülke olabilmenin ön şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır'
ANKARA - Bakan Gül: "Güçlü bir ülke olabilmenin ön şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün törenin yapıldığı salona gelmesi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Protokolün imzalanması - Fotoğraf çekimiANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. (4)
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