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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Akşener: 'Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz'

ANKARA - Akşener: 'Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz'

ANKARA - Akşener: "Muhalefet olarak biz seçim istiyoruz" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi.
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Basın Toplantısı Toplantı Genel Başkan 

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