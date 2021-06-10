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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Aksakal: 'HDP'nin hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması etkili sonuçlar yaratacaktır'

ANKARA - Aksakal: 'HDP'nin hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması etkili sonuçlar yaratacaktır'

ANKARA - Aksakal: "HDP'nin hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması etkili sonuçlar yaratacaktır" - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşmasıAksakal: "HDP'nin hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması etkili sonuçlar yaratacaktır"ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "HDP'nin üstlendiği misyonu yerine getirmek için devletten aldığı hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması daha anlamlı ve etkili sonuçlar yaratacaktır." dedi.
Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının ciddiyetle araştırılması gerektiğini ifade eden Aksakal, HDP'ye yönelik kapatma davasına da değindi.Aksakal, HDP'nin misyonunun demokratik bir kitle partisi olmaktan ziyade küresel güçlerin Türkiye'de hayal ettiği yeni haritaların çizilebilmesine ortam sağlayacak projelerine partnerlik yapmak ve terör örgütü PKK'nın Meclis çatısı altında siyasi ayağını oluşturmak olduğunu kaydetti.
Geçmişteki parti kapatma kararları dikkate alındığında amaçlanan yararın elde edilemediğini, aksine bu yapıların daha da güçlenerek başka bir isim altında yeniden Meclis'te yer almalarını sağladığını ifade eden Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Zaten bu amaçla kurulmuş ve Meclis'te pusuda bekleyen yedek parti Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), HDP listelerinden seçilmiş bir milletvekili ile mevzilenmiş beklemektedir. Onun içindir ki HDP'nin üstlendiği misyonu yerine getirmek için devletten aldığı hazine yardımıyla diğer gelir kaynaklarının ortadan kaldırılması daha anlamlı ve etkili sonuçlar yaratacaktır." - "Müsilaj acil eylem planı eksik olmakla birlikte yerindedir"Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı acil eylem planının eksik olmakla birlikte yerinde olduğunu dile getiren Aksakal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu planı en kısa zamanda revize ederek tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde düzenlemesi gerektiğini söyledi.

"Kanal İstanbul" tartışmalarına da değinen Aksakal, İstanbul'da böyle bir projenin ilk olarak 1994 Mahalli İdareler Seçimleri döneminde DSP tarafından ortaya konulduğunu ileri sürdü. DSP'nin isabetli öngörülerin öncüsü olduğunu, projenin Türk milletinin öncelikli ihtiyacı olup olmadığı hususunun tahlil edilmesi gerektiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:"Şu kadarını özellikle belirtmeliyim ki İstanbul Kanalı Projesi bugün itibarıyla üretimden büyük ölçüde uzaklaşmış, her dört kişiden birinin işsiz olarak dolaştığı, iç ve dış borç miktarı trilyon dolar seviyesine yaklaşmış ekonomi yapısıyla Türkiye'nin önceliği olmamalıdır."

Basın Toplantısı Suç Örgütü Kapatma Davası Parti Kapatma Terör Örgütü 

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