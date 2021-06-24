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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu

- AK Parti genel merkezinde milletvekilleri toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.Ömer Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara gidecek şekilde daha güçlü bir şekilde bir arada olmak gerektiğidir"

Toplantı Genel Başkan 

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