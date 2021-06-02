ANKARA - AK Parti'li Karaaslan Cemre Programı'nda eğitim alanlarla bir araya geldi
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın açıklamalarıAK Parti'li Karaaslan Cemre Programı'nda eğitim alanlarla bir araya geldi: - "Çevreye ilgi duyan, hayvansever, aynı zamanda geleceğimiz için çok önemli bir alan olarak tanımladığımız çevre dostu projelerde yer almak isteyen tüm gençleri bekliyoruz" - "(İklim değişikliği) Kovid - 19 küresel salgını şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de aslında önümüzde bizi bekleyen çok daha büyük bir tehdit var, ne yazık ki bir aşısı yok"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cemre Programı'nda eğitim alan katılımcılarla buluştu.Karaaslan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak çok uzun zamandır çevre konusuna yoğun ilgi gösterdiklerini, çevreye yönelik politikaların oluşturulması hususunda da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.
Haziranla birlikte sahada çok yoğun ve aktif olarak sürdürecekleri "Cemre" Projesi'ne ilişkin Karaaslan, şunları anlattı:"Cemre bildiğiniz gibi havaya, suya ve toprağa düşer ama biz içimize düşen çevre hareketi olarak tanımladık. 81 ilimizde bin gencimizle birlikte bir çevre hareketi başlatmış olduk bu örgütle. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var, onlarla birlikte aslında bir öncülük yapmayı, gençleri merkezine alan bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz."Karaaslan, çalışmada iklim değişikliğinin merkeze alındığını vurgulayarak, "Aslında iklim değişikliği yerine iklim krizi demek belki daha doğru olur. Kovid - 19 küresel salgını şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de aslında önümüzde bizi bekleyen çok daha büyük bir tehdit var, ne yazık ki bir aşısı yok. O da yaklaşan iklim krizi, bugün her birimiz artık etkilerini derinden hissetmeye başlıyoruz. Yeri geliyor Türkiye'nin bir köşesinde heyelanlar ve sellerle karşı karşıya kalıyoruz canlarımızı yitiriyoruz, bir diğer köşede kuraklıkla mücadele ediyoruz. Diğer taraftan bugün Marmara Denizi'ni hepimiz konuşuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koydukları önemli çalışmalarla Türkiye ölçeğinde ulusal ve uluslararası projelerle yola devam ederken aynı zamanda yerelde güçlenmeyi hedeflediklerini belirten Karaaslan, şunları söyledi:"Bu güçlenmeyi de gençlerle sağlayacağız, onların varlığı bizim için çok önemli. Gençler sadece geleceğimiz değil aynı zamanda tam da bugünümüz diyoruz. Şehir hastanelerini belki bir grup daha önce fiziki şartlarının büyüklüğüyle eleştiri konusu yaparken bugün Kovid - 19 salgınının da ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gördük. Aynı şekilde millet bahçelerinden Sıfır Atık Projesi'ne, Türkiye'de gerçekleştirilen o büyük ağaçlandırma kampanyalarından denizlerimize yönelik çalışmalarımıza kadar her birinin çok büyük bir değeri var."Türkiye'nin dört bir yanına millet bahçeleri kazandırdıklarına dikkati çeken Karaaslan, "Buraları sadece şehre kazandırılmış bir yeşil ve açık alan olarak değil aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehir içindeki önemli alanlar olarak görüyoruz. Aynı zamanda Kovid sürecinde de bizlerin nefes alacağı ortamlar sağlanmış oluyor." diye konuştu. Cemre Projesi kapsamında gençlerle birçok çalışma yürüteceklerini dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:"Çevre ahlakı, iklim değişikliği, sıfır atık, sahada yapacakları uygulamalar ve enerji başta olmak üzere bu başlıklarla birlikte eğitimlerini aldılar, çok değerli hocalardan sertifikalarını aldılar. Şimdi onlar durgun bir suya atılmış bir çakıl misali halka halka, dalga dalga büyümeye devam edecekler. Şimdi sahada daha aktif olacaklar, gün gelecek cemreler suya düşecekler, şehirlerindeki akarsuları, dereleri ve denizleri cemrelerle birlikte mutlaka değerlendireceğiz. Gün gelecek toprağa düşecek cemreler, aynı zamanda gönüllere düşecekler. Çevreye ilgi duyan, hayvansever, aynı zamanda geleceğimiz için çok önemli bir alan olarak tanımladığımız çevre dostu projelerde yer almak isteyen tüm gençleri bekliyoruz."Karaaslan'ın konuşmasının ardından Cemre Programı'na katılan gençler kendilerini tanıtarak, çevre konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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