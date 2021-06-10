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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

- AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın TÜSİAD heyetini kabul etmesiAK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul ettiANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Yıldırım, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.Görüşmede, Kaslowski ve beraberindeki heyet Yıldırım'a, genel başkanvekilliği görevinin hayırlı olmasını diledi.

Genel Başkan 

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