ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin dava
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve basın açıklamasına katılanlar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları - Güvenlik önlemleriANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kobani bahanesiyle 6 - 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 2. duruşmasını izlemek üzere bulunduğu Sincan Cezaevi’nin önünde basın açıklaması yaptı.
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