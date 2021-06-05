ANKARA - 81 ilde 1000 'Cemre' çevre için çalışacak
ANKARA - 81 ilde 1000 "Cemre" çevre için çalışacak - "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri - AK Parti Ankara Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emel Saraç'ın açıklaması - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın açıklaması81 ilde 1000 "Cemre" çevre için çalışacak - AK Parti Ankara Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emel Saraç: - "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Bugünden sonra Cemreler, tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek" - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: - "Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız Avrupa standartlarının üstündedir. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. 210 dönümlük bir millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz ya da yaz sonunda milletimize kazandırmış olacağız"ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emel Saraç, "Cemre" ismini verdikleri çevre gönüllüleri hareketini 81 ilde 1000 gencin katılımıyla başlattıklarını bildirdi.AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca 81 ilde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla eş zamanlı yapılan etkinliklerle basın açıklaması yapıldı.Saraç da Sincan ilçesindeki Sera Park'ında yaptığı basın açıklamasında, "kademeli normalleşme dönemi" olarak tanımlanan süreçte, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya dikkati çekti.Yeni tip koronavirüs sürecinde yeşil alanların ihtiyaç haline geldiğini belirten Saraç, "Etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ettiğimiz salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiği gibi, uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu. - "Şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş"Ortak gelecek olan çevreye bakışlarını, inanç ve medeniyet değerlerinden aldıkları güçlü referansların belirlediğine dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti:"Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi'ni hızla gerçekleştiren, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127'den 519'a ulaştıran ve 2023'te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı iki kat arttıran AK Partimiz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur.AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Partimizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir." - "Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından farklı şehirlerde açılışı gerçekleştirilen millet bahçeleri ve diğer yatırımları anımsatan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün dünyamız çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Bugünden sonra Cemreler, tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. " - "Sokak hayvanlarına organik atıklardan yaş mama üretiyoruz"Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelinde yeşil alan çalışmalarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları, AA muhabirine anlattı.Sıfır Atık konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı ödüller aldıklarını ifade eden Ercan, "Sokak hayvanlarına organik atıklardan yaş mama üretiyoruz. Tarımsal üretim için gübre üretiyoruz. Dolayısıyla atıkları zayi etmiyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız Avrupa standartlarının üstündedir. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan 55 dönümlük bir parktır. 210 dönümlük bir millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz ya da yaz sonunda milletimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı.
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