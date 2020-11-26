ANKARA - 36. ISEDAK Toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 36. ISEDAK Toplantısı kapanışında konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 36. Toplantısının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. (1)"Filistin meselesi, İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluş temelini oluşturmaktadır"
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