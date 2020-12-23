Anavatandan Kıbrıs’a 800 milyon liralık kaynak

-Saner'in konuşması



( ANKARA )- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- “Sayın Başbakan ile kamu çalışanlarının maaş zammını da görüştük. Bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, biz 800 milyon liralık bir nakdi aktarıyor olacağız”- KKTC Başbakanı Ersan Saner:- “Bugünden itibaren maaşlar başta olmak üzere 800 milyon liralık bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması bizim 2021 yılını ülkemizde rahat atlatabileceğimizin en önemli sinyalidir” ANKARA



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sayın Başbakan ile kamu çalışanlarının maaş zammını da görüştük. Bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, biz 800 milyon liralık bir nakdi aktarıyor olacağız” dedi.

Yeni kurulan KKTC Hükümeti ilk yurt dışı ziyaretini geleneksel olarak anavatan Türkiye’ye gerçekleştirdi. KKTC Başbakan Yardımcısı-Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında KKTC Başbakanı Ersan Saner ile birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkına bir müjde verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir seçim dönemini geride bıraktığını belirten Fuat Oktay, “KKTC, Cumhurbaşkanını seçti, şimdide yeni hükümetini kurdu. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de sonuna kadar yanınızdayız. Kıbrıs Türkü ile birlikteyiz” dedi.

Salgın döneminde Türkiye’nin KKTC’nin yanında olduğunu söyleyen Fuat Oktay, “İnşallah artık aşılanma sürecinin başlangıcı aşamasındayız. Arzu ediyoruz ki, yoğun aşılama döneminden sonra salgın dönemini bütün dünya geride bıraksın” diye konuştu.

KKTC’de kamu çalışanlarında maaş zammı ile ilgili müjde beklediğini söyleyen Fuat Oktay, “Sayın Başbakan ile bunları da görüştük. Bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım herhangi bir sıkıntı olmayacağıyla alakalı. Biz 800 milyon liralık bir nakdi aktarıyor olacağız. Hem bütçe ile ilgili hem maaşlar dahil bir çok konuda, savunma harcamaları bunun içinde, bir çok sorunu çözecek, karşılıklı görüş birliği içine girdik, bunun ötesinde sorunlar olursa orada birlik ve beraberlik içinde bunun üzerine gideceğimizi ifade ettik. Bizim asıl arzumuz, Türkiye olarak yaptığımız yardımların doğrudan Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatına dokunuyor olması. Yolunun iyileştirilmesi, su ile ilgili, elektriğinin iyileştirilmesi, hayat standartlarının iyileştirilmesi, sanayi üretimine doğrudan yansımasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

e-Devlet’in KKTC’de uygulanmasıyla alakalı görüştüklerini, 800 milyon liranın içinde bir veri merkezini KKTC’de inşa edeceklerini belirten Oktay, Türkiye’nin bu konudaki birikimini KKTC’ye yansıtacağının altını çizdi. Ulaşım ile alakalı duran projelerin yeniden başlamasını arzu ettiklerini kaydeden Oktay, Acil Durum Hastanesinin açıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 500 yataklı hastaneyle ilgili verdiği talimata ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ercan Havalimanı’ndaki çalışmaların biran önce tamamlanması konusunda çalıştıklarını söyleyen Oktay, KKTC’nin 2021 bütçesini hazır hale getirmesiyle ilgili Türkiye’nin üzerine düşen katkıyı vereceğinin altını çizdi. “Bizim 2021 yılını ülkemizde rahat atlatabileceğimizin en önemli sinyalidir” KKTC’de hükümetlerin göreve başlar başlamaz ilk ziyareti anavatana yaptıklarını, kendilerinin de bu geleneği gururla devam ettirdiklerini belirten KKTC Başbakanı Ersan Saner, “KKTC olarak şunu hep biliyoruz, anavatanın desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda, ülkemizde yapacağımız alt yapı çalışmalarında çok ciddi yol katetmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı yolda sizlerle birlikte yürüyeceğimiz konusunda aldığımız garanti bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Türkiye’nin nakdi desteğine ilişkin konuşan Başbakan Saner, şu ifadeleri kullandı: “Bugünden itibaren maaşlar başta olmak üzere 800 milyon liralık bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması, COVİD-19 sürecinde tüm dünyanın ekonomisi daralırken, tüm dünyada ölüm oranları artarken, KKTC olarak gururla söylemek istiyorum, sizlerin de katkılarıyla, gerek ekonomik performansımızı sağlamak adına, gerekse alınan tedbirlerle insanlarımızın sağlıklı olarak ülkemizde bulunabilmesini dolayısıyla bize yapmış olduğunuz desteklerin bugün de devam edecek olmasını görmek, 2021 yılının ekonomik olarak bu bağlamda gerek çalışma yaşamında, gerekse iş hayatının destekleneceğinin söz olarak verilmesi, bizim 2021 yılını ülkemizde rahat atlatabileceğimizin en önemli sinyalidir.” (DY-



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