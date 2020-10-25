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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
ANAP 3’üncü Olağan Kongresi’nde tek aday Genel Başkan İbrahim Çelebi

ANAP 3’üncü Olağan Kongresi’nde tek aday Genel Başkan İbrahim Çelebi

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin açıklamaları

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-Olağan Kongreden görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Anavatan Partisi 3’üncü Olağan Kongresi korona virüs önlemleri kapsamında pandemi koşullarına uygun bir şekilde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen 3’üncü Olağan Kurul’a parti yönetim teşkilatının yanı sıra, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda kabul edilen partililer katıldı.
Olağan Genel Kurul öncesinde bir konuşma yapan Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, “Ülkemiz dış politikada, ekonomik alanda büyük bir çıkmaza sürüklenmek istenmektedir. Devletimiz tüm bu girişimleri bertaraf edecek güçtedir. Büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi ‘bize ihtiyaç olan bir dönemde vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünemeyiz’ İmkanlarımız eksik olabilir ama imanımız tamdır. Rabbime şükürler olsun ki, bu davaya gönül vermiş dostlarımızın da desteği ile türlü zorluklara göğüs gererek yaşattığımız partimizin fetret devrinin son dönemecine girmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. "Bu kongre, tarihi bir dönüm noktası olacak" Anavatan Partisi’nin eski günlerine döneceğini ve bu kapsamda 3’üncü Olağan Kongre’nin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Genel Başkan Çelebi, “Bugün idrak etmekte olduğumuz bu kongre, tarihi bir dönüm noktası olacak. Bugünden sonra, tarihi önemi çok daha büyük olan görev ve sorumluluklarla karşı karşıya olacağız. Bu kongre sonrasında Türkiye'mizi, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü, partimizin 40’ıncı yıldönümü olan 2023 yılına taşıyacak siyasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Davamızın yol haritasını yeniden belirleyecek, bizimle omuz omuza çalışacak, yüreğini, emeğini ortaya koyacak kadrolarımızla el ele vereceğiz. Bugün burada, Anavatan Partisi'nin tarihini yeniden yazacağız. Bugün burada, Türkiye'mizde özlenen ehil, ahlaklı ve temiz siyaset dönemini yeniden başlatacağız” şeklinde konuştu.
Tek aday ile başlatılan 3'üncü Olağan Kongre’de genel başkanlık için tek aday partinin şu an ki Genel Başkanı İbrahim Çelebi.
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