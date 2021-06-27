AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
- Miting alanından havadan görüntüler - Mitinge katılanlar - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gelmesi - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un mitinge katılanları selamlaması - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un konuşmasıAMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletinin Wellington kentinde miting düzenledi.
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