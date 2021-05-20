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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor

Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor

GERGİNLİK

( RİZE ) -- Akşener, Çayeli ilçesinde de tepkiyle karşılandı RİZE

Çevik Kuvvet 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gergin geçen ziyaretinin ardından Çayeli ilçesinde de tepki gördü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gergin geçen İkizdere ilçesindeki ziyaretinin ardından Çayeli ilçesine geçti. Çayeli ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Akşener, ziyaret sırasında geçtiğimiz günlerde sarf ettiği Netanyahu benzetmesi nedeniyle, büyük tepki gördü. Çok sayıda vatandaşın yoğun tepkisi üzerine çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tepkilerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretini tamamlayarak Rize il merkezine hareket etti. (İHA-AŞ-Y)
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