Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile yakınlaşma iddialarına “O çok büyük bir yalandır, onu söyleyen yalancıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ ile iltisakı olduğunu iddia ettiğini hatırlatan gazeteciye, Buğra Kavuncu’nun Ümit Özdağ’ın sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Akşener, “Arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın ne söylediği önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik, partimizin içinde de demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyoruz. Nefes almanın patronun iznine tabi olduğu sistemlerden geliyoruz. Hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın, hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik tattığını inanıyorum ve bu konuda direnmeye, içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim. Ben Meral Akşener olarak Doğru Yol Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılığı’nı ve Bakanlığı’nı yaptığım bir dönemde 43 milletvekili Doğru Yol Partisi’nden hangi şartlarla, nasıl ayrılmıştı, onu biliyorum, sonra onun Türkiye’ye nelere mal olduğunu biliyorum. Şimdi ilginç olanı hem Sayın Çıray’ın hem Sayın Özdağ’ın ölçü kaçarsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum ama Sayın Bülent Turan’ın büyüt bir iştiyatla, zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de çok manidar oldu ve birden kendimi 1997-1998’lerde hissettim. Bundan sonraki hadiseleri başka bir gözle inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.Partiye saldırılara yönelik soruya Akşener, “Partimize saldırının olacağını bekliyorduk. Çünkü araştırma şirketlerinde yüzde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk da, şimdi duruma bakacağız” şeklinde konuştu.

HDP ile yakınlaşma iddialarına Akşener, “O çok büyük bir yalandır, onu söyleyen yalancıdır” dedi.





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