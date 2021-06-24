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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akşener'den silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a ziyaret

Akşener'den silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a ziyaret

Ziyaretten görüntü

Silahlı Saldırı Geçmiş Olsun Makam Aracı Gözaltı Kalamış 

-Detaylar
-(11 Haziran 2021 arşiv görüntüler eklendi)

( TRABZON ) - TRABZON

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da 11 Haziran'da belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ankara’dan saat 11.00 sıralarında havayolu ile Trabzon'a gelen Akşener, partililer tarafından karşılandı. Akşener, karşılama sonrasında Yomra ilçesine hareket etti. Belediye binası önünde partililere kısa bir konuşma yapan Akşener, ardından silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Ziyaret sonrasında Akşenir, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. 11 Haziran Cuma günü Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye binası önünde makam aracından indikten sonra silahlı saldırıya uğramış ve sıkılan 5 kurşun şans eseri kendisine isabet etmemişti. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tetikçi Halit A. (28) ile saldırıyı azmettiren Tolgahan K.’yı (30) yakalamış ve şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayı azmettiren Tolgahan K.’nın babası Ayhan K. da daha sonra gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (EK-ÖS-CC-Y)
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