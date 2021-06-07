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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’daki 2 mahallenin muhtarlık seçim sonuçları açıklandı

Aksaray’daki 2 mahallenin muhtarlık seçim sonuçları açıklandı

Adliyeden görüntü

Yarış Koronavirüs Muhtarlık Seçimi Kalp Krizi 

-Adliye seçim güvenlik önlemleri
-Oy kullanmadan görüntü
-Okulda vatandaşların görüntüsü
-röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da muhtarları vefat eden 2 mahalle için yapılan ve 14 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararlar doğrultusunda Aksaray’da Hasas Mahallesi Muhtarı Ali Tan’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ve yine Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hacı Er’in kalp krizi nedeniyle vefat etmesi sonucu mahalle sakinleri sandık başına gitti. 2'si kadın 9 adayın yarıştığı Hasas Mahallesi’nde 6 bin 223 seçmenden 2 bin 180 seçmen Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20 sandıkta oy kullandı. Birçok itirazın yaşandığı ve oyların yeniden sayıldığı seçim sonucunda geçerli oylardan İzzet Çekiç 644 oy alarak muhtar seçildi. Seçimde diğer adaylar Erdal Karaağaç 359, Erol Bilgiç 285, Sultan Elçi 255, Hediye Çiçek 171, İbrahim Çetin 146, Mustafa Durmaz 143, Hüseyin Yar 68 ve Cengiz Şimşek 65 oy aldı. Selçuklu Mahallesi'nde ise kayıtlı bin 570 seçmenden 795'i Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi’nde 5 sandıkta tercihini yaptı. Adaylardan Mehmet Tutsak, mahalle sakinlerinden 296 oy alarak muhtar seçildi. Seçimde diğer adaylar Ramazan Er 217, Ulaş Tarhan 116, Yaşar Aydın 104 ve İbrahim Bozlak 62 oy aldı.
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