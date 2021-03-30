AKPM Başkanı Rik Daems CHP ve İYİ Parti’yi ziyaret etti
CHP ve İYİ parti'den görüntü detay
( ANKARA ) ANKARA
- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems CHP ve İYİ Parti’yi ziyaret etti. Daems, CHP ve İYİ parti Grubu’nu ziyaret etti. Gazetecilerin ziyaret esnasında görüntü almasından sonra, görüşmeler basına kapalı olarak devam etti. (AUÖ
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