AK Partili Yayman: “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez'



- AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, ayıplıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez. Bir kez Diyarbakır anneleri ile kucaklaşmayan, PKK’ya silah bırak diyemeyen, HDP ile mesafe koymayan bir üslubu iade ediyorum" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yayman, PKK'nın 40 yıldır süren saldırılarını kınadıklarını belirterek, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu’nun "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine tepki gösterdi. Yayman, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum, ayıplıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez. Bir kez Diyarbakır anneleri ile kucaklaşmayan, PKK’ya silah bırak diyemeyen, HDP ile mesafe koymayan bir üslubu iade ediyorum. Kasetle genel başkan olan birinin sözlerini tarih kaydetti.

Ana muhalefet liderine yakışmadı, arşivler ortada. Dün Afrin’e karşı çıkanlar, bir kez PYD, PKK’ya silah bırak diyemeyenler Cumhurbaşkanı demesi tarihe kara lekedir” diye konuştu.

Yayman, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ayıpladığını kaydederek, “Türkiye düşmanlarını sevindiren bir açıklama. Örtülü anlaşmalarla Biden talimatları ile iş çeviriyorlar. Erdoğan karşıtlığı üzerinden cephe kuruyorlar. Millet Erdoğan’ın yanındadır. CHP lideri tutumu köy yanar gelin saçını tarar. Terör gölgesinde siyaset yapanı kınıyoruz. HDP’ye ‘terör güdümünden çık’ diyoruz. Başaramayacaksınız. HDP oyları ile mevzi kazanmak isteyenleri analar yenecektir. Afrin askerine selamlar. Afrin’de hendek kazan PKK’yı Türk Silahlı Kuvvetleri söküp attı. Afrin’de yaşanan dram son bulacak, barış gelecek. Türkiye’nin ne işi var diyenler bugün yapılanlara kör sağır” ifadelerini kullandı.



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