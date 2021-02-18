Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Partili Yayman: “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez'

AK Partili Yayman: “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez'

Yayman açıklama

( ANKARA ) AK Partili Yayman: “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez"- "Bir kez Diyarbakır anneleri ile kucaklaşmayan, PKK’ya silah bırak diyemeyen, HDP ile mesafe koymayan bir üslubu iade ediyorum” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Genel Başkan Muhalefet Saldırı 


- AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, ayıplıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez. Bir kez Diyarbakır anneleri ile kucaklaşmayan, PKK’ya silah bırak diyemeyen, HDP ile mesafe koymayan bir üslubu iade ediyorum" dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yayman, PKK'nın 40 yıldır süren saldırılarını kınadıklarını belirterek, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu’nun "13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine tepki gösterdi. Yayman, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum, ayıplıyorum, vicdansızlıktır, kabul edilemez. Bir kez Diyarbakır anneleri ile kucaklaşmayan, PKK’ya silah bırak diyemeyen, HDP ile mesafe koymayan bir üslubu iade ediyorum. Kasetle genel başkan olan birinin sözlerini tarih kaydetti.
Ana muhalefet liderine yakışmadı, arşivler ortada. Dün Afrin’e karşı çıkanlar, bir kez PYD, PKK’ya silah bırak diyemeyenler Cumhurbaşkanı demesi tarihe kara lekedir” diye konuştu.
Yayman, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ayıpladığını kaydederek, “Türkiye düşmanlarını sevindiren bir açıklama. Örtülü anlaşmalarla Biden talimatları ile iş çeviriyorlar. Erdoğan karşıtlığı üzerinden cephe kuruyorlar. Millet Erdoğan’ın yanındadır. CHP lideri tutumu köy yanar gelin saçını tarar. Terör gölgesinde siyaset yapanı kınıyoruz. HDP’ye ‘terör güdümünden çık’ diyoruz. Başaramayacaksınız. HDP oyları ile mevzi kazanmak isteyenleri analar yenecektir. Afrin askerine selamlar. Afrin’de hendek kazan PKK’yı Türk Silahlı Kuvvetleri söküp attı. Afrin’de yaşanan dram son bulacak, barış gelecek. Türkiye’nin ne işi var diyenler bugün yapılanlara kör sağır” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
CHP'nin Basın Toplantısında KrizCHP'nin Basın Toplantısında Kriz
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı