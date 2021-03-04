AK Partili Yayman'dan New York'taki skandal ilana tepki



- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilana tepki göstererek, “Alayınız toplanıp gelse de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacaksınız ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığının önüne geçemeyeceksiniz” dedi.

TBMM‘de basın toplantısı düzenleyen Yayman, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde reklam panolarında yer alan ‘Stop Erdoğan’(Erdoğan’ı durdurun) ilanına tepki göstererek, “Buradan onları lanetliyoruz, kınıyoruz. Bunlar milletimizin vicdanında, devletimizin kayıtlarında gerekli cevapları alacaktır. Alayınız toplanıp gelse de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacaksınız ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığının önüne geçemeyeceksiniz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden bahseden Yayman, Türkiye’yi işgale açık hale getirmek istediklerini ifade etti.

Yayman, “Dün olduğu gibi bugün de milletimiz FETÖ'cü hainlerin tuzaklarına, kumpaslarına karşı dimdik ayaktadır. Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındadır, hükümetimizin yanındadır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demektir. 2023 yılında Cumhur İttifakı olarak gece gündüz çalışarak yol yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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