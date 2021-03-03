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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AK Partili vekil korona için TBMM'de tarhanaya dikkat çekti

AK Partili vekil korona için TBMM'de tarhanaya dikkat çekti

Güneş çorba ikram etmesi

Aritas Sağlık Personeli Milletvekili 

-soru cevap

( ANKARA )- AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş TBMM Basın koridorunda tarhana dağıttı- Güneş Covid ile mücadelede Uşak tarhanasını işaret etti ANKARA

- AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş TBMM Basın koridorunda tarhana dağıttı.
Güneş, TBMM basın koridoruna gelerek, gazetecilere tarhana dağıttı.
Güneş, korona virüs salgını ile mücadele ettiklerini belirterek, “Biz buna ilaveten diyoruz ki, Covid-19 ile başarının sırrı Uşak tarhanasında. Uşak Tarhanasının içindeki domatesi, soğanı, biberi diğer taraftan baharatları Uşak’ta yetişiyor. Mineral zenginliği, nem oranını düşüklüğü, sevgiyle yoğurulması var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım Uşaklı” ifadelerini kullandı. Tarhananın Covid olmamanızda etkisi var mı sorusuna Güneş, “Bilimsel olarak açıklayamayız ama tarhananın içinde yüzde 30 civarında protein var. Soğanın içine konmasıyla antibiyotik etkisi gösteriyor” şeklinde konuştu.
Güneş, Uşak’ın korona virüs haritasında düşük riskli iller arasında yer almasında etkisi olup olmadığına ilişkin soruya, “Çok büyük etkisi var. Valimizin, Belediye Başkanlarımızın, emniyet personelimizin, Milli Eğitim personelimizin, Diyanet personelimizin başta sağlık personeli Uşak halkının çok büyük katkısı var ama işin asıl sırrı Uşak tarhanasında” dedi.
(AUÖ
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