-AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın açıklamaları

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( KIRIKKALE ) AK Partili Milletvekili Can: "MKE’yi dünya silah devleriyle edecek hale getirdik"- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:- "Makine Kimya'nın ayağındaki prangadalar kaldırıyor" KIRIKKALE



- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'anonim şirketi' haline getirilen Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdiklerini söyledi.



Kırıkkale'de, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polis Anne ve STK Buluşmaları programında açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi'ni dünya silah devleriyle rekabet edecek altyapı ve hukuki mevzuata kavuşturduklarını ifade etti.

"Makine Kimyayı taçlandırıyoruz" Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) Türkiye'nin gözbebeği olduğunu dile getiren AK Partili Ramazan Can, şunları kaydetti: "Makine Kimya ile ilgili biliyorsunuz bir yasa çıktı. Makine Kimya Kırıkkale’nin ve Türkiye’nin gözbebeği, savunmanın en önemli yerli ve milli kuruluşu. Cumhuriyet ile yaşıt. 1921 yılında Makine Kimya Mermi Fabrikası’nın temeli atıldı ve 100 yıl geçti. Bu yüz yılda da Makine Kimyanın ayağındaki prangadalar kaldırıyor, Makine Kimyayı taçlandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışan kardeşlerimiz kesinlikle müsterih olsun. Çalışanların özlük hakları korunuyor. Daha iyi bir özlük hakları sosyal ve ücret hakları onları bekliyor." "Dünya silah devleriyle rekabet edecek" MKE'nin özelleştirme kapsamında alındığını ve Milli Savunma Bakanlı koordinasyonunda 'anonim şirketi' olduğunu belirten AK Partili Can, "Evet, Makine Kimya KİT idi özelleştirme kapsamında idi. Özelleştirme kapsamında aldık hazineye verdik. Hazinenin mülkiyetinde Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türk Ticaret Kanuna tabii 'anonim şirketi' oldu. Daha rahat kararlar alınabilecek, daha rasyonel kararlar alabilecek. Dünya silah devleriyle rekabet edecek altyapı ve hukuki mevzuata kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Makine Kimya olağan üstü hallerde savaş zamanlarında her daim gücünü ekol olmasını okur olmasını göstermiştir. Buradan çıkan mühendisler teknikerler Türkiye'deki sanayileşmenin temeli olmuştur" dedi.



