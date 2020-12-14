- AK Partili Kaynarca'dan bedelsiz tapu açıklaması



- AK Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca, “Bedelsiz bir tapu devri asla söz konusu değildir. İlk tahsiste yıllık cüzi de olsa bir kiralama ücretinin ödenecek. Tesiste, en çok ihtiyaç duyulan, en yüksek maliyetli 4 ana plazma ürünü üretilecek” dedi.

Kaynarca, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın iddialarına cevap verdi. Kaynarca, bir firmanın yerli plazmadan kan ürünleri üretimi gibi öncelikli bir alanda 456 milyon avroluk yatırım gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu belirterek, başvuru ölçütleri doğrultusunda da münferit yatırım yeri tahsisinin kabul edildiğini söyledi.



Kaynarca, “Bu yatırımla yıllık 400 milyon avroluk ithalatın önüne geçilecek ve tesiste 400'ü aşkın kişi istihdam edilecek. Yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmamız tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri'de gerçekleştirecek. CHP, sanki ortada bir arazi peşkeşi varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ortada bir arazinin bir şirkete devri yok, tamamen kamu yararı içeren, ciddi bir yatırım karşılığı yer tahsisi var. Endüstri Bölgeleri Kanunu'na uygun bir şekilde münferit yatırım yeri tahsisi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Kaynarca, şunları kaydetti: “Bedelsiz bir tapu devri asla söz konusu değildir. İlk tahsiste yıllık cüzi de olsa bir kiralama ücretinin ödenecek. Tesiste, en çok ihtiyaç duyulan, en yüksek maliyetli 4 ana plazma ürünü üretilecek. Bu tesisten dünyada sadece 13 tane var, bunlardan biri de türkiye7de olacak. 172 dönümlük arazinin sadece 20 dönümünde işletme için yapılacak fabrika gözüküyor. Türkiye'nin sağlıkta en büyük yerlileşme adımlarından birine, milli bir projeye CHP ve onun İl Başkanı neden karşı çıkar? CHP, hangi ilaç ve ithalat lobilerinin sözcülüğünü yapıyor olabilir? Türkiye'nin 400 milyon avrosu, her yıl ithalat lobileri eliyle yurt dışına giderken CHP hiç olmazsa bu konuda milli bir duruş sergileyemez mi?" (AUÖ-BC -



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