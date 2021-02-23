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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AK Partili Cora: 'CHP'nin derdi hizmet yapmak değil'

AK Partili Cora: 'CHP'nin derdi hizmet yapmak değil'

Cora açıklama

( ANKARA ) - AK Partili Cora: "CHP'nin derdi hizmet yapmak değil" ANKARA

Uzunlu Basın Toplantısı Toplantı Gana Irak 


- AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Karadeniz Sahil Yolu tamamlandı. Yıllarca sürüncemede bırakılan Tanjant Yolu trafiğe açıldı. Yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde bir yatırım olan Trabzon'un güney aksındaki yerleşim yerlerini rahatlatacak Kanuni Bulvarı'nın çalışmaları sürüyor” dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.
Cora, Trabzon’a ulaşım, sağlık, eğitim, spor, sanayi ve kentsel dönüşümde devasa yatırımlar yapıldığını söyleyerek, ulaşımda 73 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 262 kilometreye çıkardıklarını aktardı. Cora, “Karadeniz Sahil Yolu tamamlandı. Yıllarca sürüncemede bırakılan Tanjant Yolu trafiğe açıldı. Yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde bir yatırım olan Trabzon'un güney aksındaki yerleşim yerlerini rahatlatacak Kanuni Bulvarı'nın çalışmaları sürüyor. CHP'liler yalnızca yeni Zigana Yolu'nda yapılmakta olan tünele girse, AK Parti'nin devasa projeleri nasıl gerçekleştirdiğini çok net şekilde görebilirler. Ama onların derdi hizmet yapmak, yapılan hizmetleri görmek değil. Nerede bir sorun varsa o sorunu kaşıyacak yaklaşımları ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı. (AUÖ
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