AK Partili Aydemir: “33 sene önce Halepçe'de katliama yönelenler, bugün terör örgütü PKK'nın arkasında duranlardır'



- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “33 sene önce Halepçe'de katliama yönelenler, bugün terör örgütü PKK'nın, PYD'nin arkasında duranlardır” dedi.

Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Halepçe Katliamı'nın 33. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “33 sene önce Halepçe'de katliama yönelenler, bugün terör örgütü PKK'nın, PYD'nin arkasında duranlardır. Halepçe Katliamı'nın arka planında medeniyeti ifade eden devletler bulunuyor. İnsanların katlinde asıl bunların parmağı vardı. Yani Amerika vardı. Yani İngiltere vardı. Yani Almanya vardı. Bugün her ağızlarını açtıklarında insan haklarından bahsedenler, hümanizma gibi bir yüksekliği dillendirenler, o gün Kürtleri insan yerine bile koymadılar. 5 bin insan katledildi, 10 bin insan yaralandı" dedi.





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