Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AK Partili Akbaşoğlu: 'CHP yalanın, kumpasın merkezi haline geldi'

AK Partili Akbaşoğlu: 'CHP yalanın, kumpasın merkezi haline geldi'

Akbaşoğlu konuşma -basın toplantıbsı

( ANKARA ) - AK Partili Akbaşoğlu: "CHP yalanın, kumpasın merkezi haline geldi" ANKARA

İftira Basın Toplantısı Toplantı Milyar Dolar Şahit 


- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hitler'in Bakanı vefat etti, taktikleri CHP’de ete kemiğe büründü. CHP kayığına binen diğer partiler de yalan siyaseti ile yol alıyor. Her söz tartılıyor, kim; devlet, millet yanında, kim; PKK, FETÖ’nün yanında net görülüyor. 2023’te sandıkta cevap verecek” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarının ardından yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamada bulunan Akbaşoğlu, “Hakikati çarpıtmamak gerekir. Yalanları tekrarlayarak gerçeğe dönüştüreceğinizi sanmayın, tekrarlanarak gerçeğe dönmez. Milleti kandırmaya, algı siyaseti ile milleti meşgul etmeye çalışmayın. Özlem Zengin’e dönük olayı doğru tanımlama olmadan, adeta suçlarcasına yaklaşıma şahit olduk. Milletin gözünden kaçmıyor. İftiraların, suçlamaların karşısındayız. Mağdurun yanındayız. Özlem Zengin’e yapılan hakaretin karşısında durdu erdemliler” şeklinde konuştu.
Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun '128 milyar dolara ne oldu?' açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "CHP, yalanın, kumpasın merkezi haline geldi. Hitler'in Bakanı vefat etti, taktikleri CHP’de ete kemiğe büründü. CHP kayığına binen diğer partiler de yalan siyaseti ile yol alıyor. Her söz tartılıyor, kim; devlet, millet yanında, kim; PKK, FETÖ’nün yanında net görülüyor. 2023’te sandıkta cevap verilecek” dedi.
(AUÖ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı