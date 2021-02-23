AK Partili Akbaşoğlu: 'CHP yalanın, kumpasın merkezi haline geldi'



- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hitler'in Bakanı vefat etti, taktikleri CHP’de ete kemiğe büründü. CHP kayığına binen diğer partiler de yalan siyaseti ile yol alıyor. Her söz tartılıyor, kim; devlet, millet yanında, kim; PKK, FETÖ’nün yanında net görülüyor. 2023’te sandıkta cevap verecek” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarının ardından yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamada bulunan Akbaşoğlu, “Hakikati çarpıtmamak gerekir. Yalanları tekrarlayarak gerçeğe dönüştüreceğinizi sanmayın, tekrarlanarak gerçeğe dönmez. Milleti kandırmaya, algı siyaseti ile milleti meşgul etmeye çalışmayın. Özlem Zengin’e dönük olayı doğru tanımlama olmadan, adeta suçlarcasına yaklaşıma şahit olduk. Milletin gözünden kaçmıyor. İftiraların, suçlamaların karşısındayız. Mağdurun yanındayız. Özlem Zengin’e yapılan hakaretin karşısında durdu erdemliler” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun '128 milyar dolara ne oldu?' açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "CHP, yalanın, kumpasın merkezi haline geldi. Hitler'in Bakanı vefat etti, taktikleri CHP’de ete kemiğe büründü. CHP kayığına binen diğer partiler de yalan siyaseti ile yol alıyor. Her söz tartılıyor, kim; devlet, millet yanında, kim; PKK, FETÖ’nün yanında net görülüyor. 2023’te sandıkta cevap verilecek” dedi.

(AUÖ



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