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AK Parti teşkilatları, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inceledi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
AK Parti teşkilatları, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inceledi

AK Parti teşkilatları, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inceledi

AK parti üyelerinin köprü şantiyesine gelme detayı

Akkale Mühendislik Forma Şahit Köprü 

-Baret ve yelekleri alma detayı
-AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın açıklaması

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, teşkilat üyeleriyle birlikte yapımı devam 1915 Çanakkale Köprüsü’nü gezdi. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve il yöneticileri, Yenice ilçe teşkilatına, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü gezdirdi. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımları arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Makas, “Bugünün bizim için ayrıca bir önemi ve bir kıymeti var. Bugün burada gerçekten tarih yazılan bir kentte, tekrar tarih yazılan bir ana şahitlik ediyoruz. Bu köprü sadece Çanakkale’de değil bütün dünyada ses getiren, birçok anlamda ilkleri yaşatan bir şaheser oldu . Hem mimarî, hem mühendislik harikası diyebiliriz. Hem de Çanakkale’ye çağ atlatacak, Çanakkale’yi başka bir seviyeye, başka bir platforma taşıyacak çok kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Bununla beraber buradaki şaheserin hepimiz için Çanakkale’miz için çok anlamlı. Bu köprü sadece Lapseki’yi Gelibolu’ya bağlamıyor, Yenice’yi de Ezine’yi de Gelibolu’ya bağlayan bir köprü. Çanakkale, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya kapılarını açan bir kent haline gelecek inşallah. Biz bununla gururluyuz. Ocak ayında İnşallah ilk araç geçişimizi yapacağız. Açılışını da inşallah bu yıl sonunda ya da 18 Mart’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber açmayı ümit ediyoruz” dedi.
(UYC-MŞ)
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