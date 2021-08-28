-Ömer Çelik Kızlarsekisi'n de vatandaşlar ile açıklama

-Kaymakam Şafak Gürçam açıklama

-Ak Parti Kozan ilçe başkanı açıklama

-Saha ziyaret detay

-Akdam köy kahvesinde Ömer çelik vatandaşlar detay



( ADANA -ÖZEL) Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İHA ve SİHA'larla ormanlarımızın takibi yapılıyor" ADANA



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan aileleri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Çelik, vatandaşları özellikle köylerine ve ormana gelen yabancılar konusunda kolluk güçlerine haber vermelerini istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, AK Parti İl yöneticileri ve kadın kolları üyeleri ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ile sohbet etti. Ömer Çelik, yangında evi hasar vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek taleplerini dinledi. Ömer Çelik, mahalle muhtarının daveti üzerine Akdam’a geçerek kıraathanede vatandaşlar ile birlikte çay içti. AK Parti milletvekillerinin bakanların sel ve yangın bölgesinde vatandaşlar ile bir araya geldiğini ve yaraların el birliği ile devlet millet el ele saracaklarını ifade eden Ömer Çelik, “Allah beterinden saklasın, bir daha yangın felaketi vermesin. Türkiye'nin her tarafında bu ara böyle bir sıkıntı yaşadık. Yangınlar ve seller oldu, üst üste bir sürü afet günleri geldi. Allah beterinden korusun elimizden geleni hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insan canı kaybı olmamasıdır ama tabii ki ağacın da hayvanın da canı var. Keşke onları da kaybetmeseydik. İlk aşamada kalacak yeri olmayanlar için çadırın temin edilmesi, yiyecek zincirinde bir aksama olmaması için gayret sarf edildi. Ormancılarımız, AFAD, Kızılay hepsi sizinle beraberdi. Jandarmamız hep sizinle beraber. Polisimiz, tüm arkadaşlarımız gayret içinde uğraştılar" dedi.

“Herhangi bir şeyden şüphelendiğinizde yapacağınız iş hemen jandarmayı aramak” Zaman zaman bazı ziyaretlerinde vatandaşların kendisine "Biz burada yabancılar görüyoruz. Acaba ormanları bunlar mı yakıyor? Bunlara karşı tedbir alalım mı?" soruların olduğunu kaydeden Ömer çelik İHA ve SİHAlar ile yangın bölgelerinde ve tüm ormanlık alanlarda güvenlik görevlilerin çalıştığını kaydederek “ O zaman muhtarlarımıza da söyledim. Jandarma burada. Herhangi bir şeyden şüphelendiğinizde yapacağınız iş hemen jandarmayı aramak. Hiç kimse kendi kendine iş yapmasın. Devlet sizin için var. Jandarmadaki kardeşlerimiz sizin evlatlarınız. Söylediğinizde 1 dakika sonra sizin yanınızdalar. Polis kardeşlerimiz aynı şekilde ilgililer. Bir eksik, gedik, yanlış olduğu zaman zaten AFAD'a, Kızılay'a söyleriz. Kaymakam Bey tüm bu ihtiyaçların takibi konusunda ellerinden geleni yapıyor. Ama yine bir eksik olduğu zaman ona ulaşın. İlçe başkanı arkadaşlarımız var, muhtarlar var, zaten kadın kolları, diğer teşkilatlardaki arkadaşlarımız buralardan ayrılmayacaklar. İnşallah en kısa zamanda toparlayacağız. Cumhurbaşkanı'mız buraları 'afet bölgesi' ilan etti. Dolayısıyla o yanan yerlerin yapılması daha hızlı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunla ilgili çalışıyor. Bakanlarımızın çoğu afet bölgelerinin toparlanmasıyla gayret sarf ediyor, uğraşıyorlar. Bundan sonrasında yanan yerlerin tekrar inşası, o meselelere odaklanacağız” diye konuştu.

Bölgede baz istasyonu nedeni ile güçlendirme çalışması yapıldığını kaydeden Ömer Çelik, vatandaş devlet el birliği ile yaraların hızla sarılacağını eksiklikleri olan vatandaşların kaymalıklar ve AFAD, Kızılay ile sorunların hızla çözümleneceğini kendilerinin de yakından takip ettiklerini ifade etti.

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