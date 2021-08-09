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AK Parti Sözcüsü Çelik: '43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor'
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: '43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları

Lyon Yangın Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-detay

( ANKARA -1) AK Parti Sözcüsü Çelik: "43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor"- "Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda"- "Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır"- "Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" ANKARA

- AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu.
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