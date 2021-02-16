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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AK Parti’nin Ankara 7. Olağan Kongresi için hazırlıklar devam ediyor

AK Parti’nin Ankara 7. Olağan Kongresi için hazırlıklar devam ediyor

Hakan Han Özcan açıklaması

Basın Toplantısı Toplantı Allah 

-Salondan genel detay

( ANKARA ) - ANKARA

- 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Ak Parti Ankara 7. Olağan Kongresi için, Ankara Arena Spor Salonunda hazırlıklar devam ediyor. Ankara’da 7. Olağan kongre hazırlıkları devam ederken, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında gerçekleşen basın toplantısında, kongreyle ilgili bilgi veren Özcan, “Bugün burada günlerdir kongre hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara Arena Spor Salonu’na gerçekleşecek olan kongreye Cumhurbaşkanımızın yarın direk katılacak. Maskeye, mesafeye, temizliğe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde, sosyal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz. Tabi şuanda Ankara'da hava bayağı soğuk. Yarın mensuplarımızın ulaşımları da rahat bir şekilde gerçekleşir inşallah. Burada Cumhurbaşkanımızla Ankara'daki teşkilatlarımız bir araya gelecek. Yeni bir teşkilatla ve taze bir birliktelikle 2023’ün Ankara’daki teşkilat kadroları oluşacak. 25 ilçe başkanımızla burada beraberiz, hazırlıkları yerinde inceliyoruz. Yarın saat 12:00’da teşkilat mensuplarımızın ve Cumhurbaşkanımızın katılımı kongremizi gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. (ÖMR-BC -
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